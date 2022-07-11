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Политик привез в Лондон «раба» и попытался пустить его на органы

Сенатор из Нигерии попытался насильно извлечь у соотечественника почку для пересадки

Фото: News.sky

Нигерийского политика обвинили в том, что он привез в Лондон соотечественника и попытался изъять у него орган для пересадки. Об этом сообщает Sky News.

Расследование началось после того, как жертва сбежала из больницы Royal Free Hospital в лондонском районе Камден и обратилась в полицию. Как выяснилось, 21-летний молодой человек прибыл в Великобританию вместе с 60-летним Айком Экверемаду, который является сенатором парламента Нигерии от штата Энугу.

По данным следствия, политик насильно привез соотечественника из Африки и хотел извлечь у него почку для пересадки своей дочери. Сбежавший рассказал, что отказался от процедуры и убежал после того, как прошел все тесты в Royal Free Hospital. Кроме того, он утверждает, что Экверемаду отказывался отпустить его и обращался с «как с рабом».

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В апреле 2021 года сообщалось, что сбежавший из рабства житель Китая нашел родственников благодаря случайной встрече. Мужчину удерживали в неволе и заставляли работать 10 лет.

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Никита Савин
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