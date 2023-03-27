Россиянка подверглась домогательству в Индии и чудом осталась в живых

Россиянка подверглась домогательству в Индии и угодила в больницу с травмами головы

Российская туристка подверглась домогательству в индийском штате Уттаракханд, в предгорьях Гималаев, угодила в больницу и чудом осталась в живых. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел с 27-летней россиянкой в пятницу, 24 марта. По данным издания, девушка шла по делам в дневное время, когда гражданин Индии попытался завести с ней разговор.

Россиянка проигнорировала индийца, после чего он начал к ней приставать, а затем нанес несколько ударов камнем по голове и ногам. На крики жертвы о помощи сбежались местные жители, которые отпугнули насильника и чудом успели доставить туристку в близлежащую больницу с серьезными травмами.

Отмечается, что нападавший скрылся в близлежащих зарослях, однако уже через час его нашли и задержали сотрудники местной полиции. Обвиняемый также оказался туристом, приехавшим из соседнего города за несколько дней до случившегося. Ему предъявили обвинения в покушении на изнасилование и убийство.

Уточняется, что россиянка не подавала официальную жалобу, но, учитывая серьезность ситуации, полиция взяла дело на себя. Уже в субботу, 25 марта, решением местного суда мужчина был отправлен в тюрьму.

Ранее в январе стало известно об участившихся случаях изнасилования туристов в Турции. За 2022 год на курортах популярной пляжной страны было зарегистрировано 51 сообщение о сексуальных домогательствах в отношении отдыхающих. Большинство из них произошло в разгар летнего сезона в прибрежных городах.