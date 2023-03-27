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07:30, 28 марта 2023Путешествия

Россиянин побывал на Бали и рассказал о «косяках соотечественников»

Турист из России отправился на Бали и рассказал, как «хулиганят и буянят» соотечественники

Фото: Denis Moskvinov / Shutterstock / Fotodom

Россиянин, который уже много лет зимует на индонезийском острове Бали, рассказал о «косяках соотечественников», из-за которых власти страны усиливают контроль за туристами. Этим он поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации снова побывал на Бали и объяснил, что власти Индонезии намерены навести порядок в стране и ужесточить контроль за туристами. При этом, по словам мужчины, для этого есть веские причины. «Косячат наши соотечественники, хулиганят, буянят — видел своими глазами», — уточнил он.

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Россиянин отметил, что «зимовщики» не приносят денег туристической отрасли Бали, так как приезжают не отдыхать, а открывать бизнес или жить. Однако, основав на острове собственное дело, они всеми способами стараются избегать оплаты налогов и нанимают на работу лишь «своих», добавил автор.

«Еще одна претензия — поведение. Чистая правда: россияне смотрят на местных свысока. Не все, но в большинстве своем это так. Вождение в нетрезвом виде, тоже есть такой грешок, особенно на байках погонять, да еще и без шлема», — написал он.

Автор заключил, что индонезийские власти заинтересованы в привлечении иностранцев, однако лишь тех, кто едет отдохнуть на пару недель.

Ранее сообщалось, что местные жители острова Бали пожаловались в иммиграционную полицию на группу российских туристов, которые арендовали апартаменты в одном месте и якобы не следуют местным нормам и обычаям. Отмечается, что большое количество россиян поселилось рядом друг с другом в округе Южная Кута, что разозлило жителей острова.

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Зарина Дзагоева
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