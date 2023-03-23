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17:06, 23 марта 2023Путешествия

Россияне основали на Бали «русскую деревню» и разозлили жителей острова

Российских туристов заподозрили в основании «маленькой Москвы» на острове Бали

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Местные жители острова Бали пожаловались в иммиграционную полицию на группу российских туристов, которые арендовали апартаменты в одном месте и якобы не следуют местным нормам и обычаям. О подозрениях балийцев сообщает портал Detik.

Отмечается, что большое количество россиян поселилось рядом друг с другом в округе Южная Кута, что разозлило жителей острова. По словам главы группы наблюдения за иностранцами Бадунги И Ньомана Сувенди, в регионе фиксируются признаки основания «маленькой Москвы».

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Сувенди заявил, что вопрос о законности действий туристов, проживающих в «русской деревне», проверяется вместе с юристами иммиграционных служб.

Ранее в марте власти индонезийского острова Бали депортировали несколько российских туристов за нарушение визового режима. Еще об одном случае стало известно 20 марта — тогда правоохранители выслали на родину 13 россиян и еще 34 иностранца. Путешественников обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.

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Дарья Рыбак
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