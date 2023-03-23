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12:25, 23 марта 2023Путешествия

С Бали депортировали еще нескольких российских туристов

The Jakarta Post: четверых россиян депортировали с Бали за нарушение визового режима

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Еще несколько российских туристов были депортированы с индонезийского курорта Бали. Об этом пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление иммиграционной службы местного аэропорта Нгурах-Рай.

Отмечается, что четверо россиян были выдворены с острова за нарушение визового режима. Теперь путешественникам запрещен въезд не только на Бали, но и в целом в Индонезию.

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«Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и запрета [на въезд в страну]», — говорится в заявлении главы ведомства.

Накануне консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун настоятельно рекомендовал российским туристам не нарушать визовые правила страны. Дипломат призвал россиян ответственно относится к своим поездкам в популярную страну Азии и выбирать тип визы, исходя из целей, с которыми они туда едут.

«Индонезия открыта для россиян и всегда рада им, — заявил он. — Но туристы должны понимать, что за нарушения правил страны, в том числе визовых, придется нести соответствующее тому или иному нарушению наказание».

Ранее в марте власти Индонезии депортировали с популярного курортного острова Бали 13 россиян и еще 34 иностранных туристов за нарушение визовых правил. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.

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Фариза Бацазова
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