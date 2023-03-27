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19:31, 27 марта 2023Забота о себе

Названы три основные причины бесплодия

Репродуктолог Кораблева назвала хламидиоз и гонорею одной из причин бесплодия

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Одной из трех основных причин бесплодия являются перенесенные венерические заболевания. Об этом репродуктолог Надежда Кораблева сообщила в беседе с Life.

Среди заболеваний, передающихся половым путем, опасными для репродуктивного здоровья врач назвала гонорею и хламидиоз. Эти инфекции поражают ворсинки в маточной трубе, главная задача которых — продвижение оплодотворенной яйцеклетки в матку, объяснила она.

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Вторая распространенная причина бесплодия — поздний возраст деторождения. Репродуктолог сослалась на статистику, согласно которой в США женщины в среднем откладывают рождение первого ребенка до 30 лет, в России — до 28 лет. Еще в 1990-е годы средний возраст деторождения составлял 23-25 лет. Врач добавила, что не стоит жертвовать карьерой ради семьи, однако можно заранее заморозить яйцеклетки.

Также Кораблева отметила, что в 30 процентах случаев причиной бесплодия являются проблемы с фертильностью у мужчин, спровоцированные сидячим образом жизни и плохой экологической обстановкой.

Сложность для врача-репродуктолога заключается в том, что единственная возможность лечения мужского бесплодия — это сочетание процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с искусственным введением сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки

Надежда Кораблева Врач-репродуктолог

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Наталья Обрядина
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