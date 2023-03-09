Названы неочевидные симптомы беременности

Акушерка Мария Луиз назвала одним из симптомов беременности тягу к вредной пище

Тяга к вредной пище является одним из неочевидных признаков беременности, рассказала известная британская акушерка и автор книг по женской физиологии Мария Луиз. Этот и другие симптомы она назвала изданию Huffpost.

Мария Луиз отметила, что вопреки расхожему мнению тяга беременных к углеводам — например, чипсам и прочей вредной еде — проявляется не только в конце срока, но и в начале беременности. В это время женщина может даже не знать, что ждет ребенка.

Другие женщины, по словам специалистки, после начала беременности, наоборот, отказываются от блюд и напитков, без которых раньше не представляли своей жизни.

Одна моя пациентка в течение 15 лет выпивала по три-четыре чашки кофе в день. Однажды утром она проснулась и поняла, что даже не может смотреть на кофе, и ей это не понравилось. Тогда она не подозревала о беременности Мария Луиз акушерка

Мария Луиз объяснила, что иногда задержку менструации после начала беременности можно не заметить. Это связано с тем, что у некоторых женщин в начале срока развивается имплантационное кровотечение. «Не во всех случаях кровотечение во время беременности является признаком патологии, но при каждом из них необходимо обращаться к врачу», — добавила она.

у 20 процентов беременных женщин в начале срока наблюдается кровотечение, похожее на менструацию

По словам Марии Луиз, в начале беременности можно чувствовать себя истощенной. «Гормональные изменения в это время могут заставить вас чувствовать себя усталыми, больными, эмоциональными и расстроенными», — пояснила она.

Многие беременные женщины не переносят определенные запахи, которые раньше казались нормальными и даже приятными. Новое обостренное обоняние может спровоцировать тошноту. Многие женщины говорят мне, что им приходится дышать через рот, чтобы предотвратить рвоту Мария Луиз акушерка

Некоторые неочевидные симптомы особенно заметны по ночам, утверждает Мария Луиз. Это, в частности, потливость и частое мочеиспускание. «Ночная потливость — еще одно из изменений, вызванных гормонами. Обязательно пейте много воды», — рекомендовала акушерка.

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