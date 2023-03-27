Российский чиновник попросил жителей отдавать ненужные автомобили на нужды СВО

Глава района Бурятии попросил местных жителей отдавать подержанные автомобили на нужды СВО

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил местных жителей передавать ненужные автомобили для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на выступлении в поселке Усть-Баргузин, видео речи чиновника публикует Telegram-канал «Люди Байкала».

По словам Мишурина, военнослужащие из числа жителей района просят предоставить им автомобили. При этом средств на покупку новых машин нет ни у властей района, ни у населения, отметил он.

«Я не призываю всех взять и отдать свои автомобили, но вдруг у кого есть подержанная техника, чтобы оказать ребятам посильную помощь. Мы понимаем, что машина там может прослужить месяц-два-три, а может один день. Война пока не закончилась, ребятам постоянно нужна помощь», — заявил российский чиновник.

Передача военным подержанного транспорта окажет «посильную помощь» бойцам, подчеркнул глава района. Помимо этого, он призвал активнее переводить деньги в фонды поддержки военнослужащих. Чиновник подсчитал, что если каждый местный житель, достигший совершеннолетия, раз в месяц перечислит «хотя бы 100 рублей», то удастся собрать около 1,7 миллиона рублей.

В феврале в Госдуме предложили передавать армии автомобили граждан, систематически нарушающих правила дорожного движения. По словам депутата Василия Власова, вооруженные силы нуждаются в первую очередь в автомобилях высокой проходимости — именно такие транспортные средства он и предложил изымать у нарушителей без какой-либо компенсации.