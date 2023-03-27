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13:49, 27 марта 2023Россия

Российский чиновник попросил жителей отдавать ненужные автомобили на нужды СВО

Глава района Бурятии попросил местных жителей отдавать подержанные автомобили на нужды СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил местных жителей передавать ненужные автомобили для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на выступлении в поселке Усть-Баргузин, видео речи чиновника публикует Telegram-канал «Люди Байкала».

По словам Мишурина, военнослужащие из числа жителей района просят предоставить им автомобили. При этом средств на покупку новых машин нет ни у властей района, ни у населения, отметил он.

«Я не призываю всех взять и отдать свои автомобили, но вдруг у кого есть подержанная техника, чтобы оказать ребятам посильную помощь. Мы понимаем, что машина там может прослужить месяц-два-три, а может один день. Война пока не закончилась, ребятам постоянно нужна помощь», — заявил российский чиновник.

Передача военным подержанного транспорта окажет «посильную помощь» бойцам, подчеркнул глава района. Помимо этого, он призвал активнее переводить деньги в фонды поддержки военнослужащих. Чиновник подсчитал, что если каждый местный житель, достигший совершеннолетия, раз в месяц перечислит «хотя бы 100 рублей», то удастся собрать около 1,7 миллиона рублей.

В феврале в Госдуме предложили передавать армии автомобили граждан, систематически нарушающих правила дорожного движения. По словам депутата Василия Власова, вооруженные силы нуждаются в первую очередь в автомобилях высокой проходимости — именно такие транспортные средства он и предложил изымать у нарушителей без какой-либо компенсации.

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Алан Босиков
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