Россиянин зарезал жену и ее любовника из-за ревности и получил 17 лет колонии

На Урале осудили на 17 лет мужчину, зарезавшего супругу и ее любовника в постели

Свердловский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего безработного местного жителя, убившего 37-летнюю супругу и ее любовника. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 29 апреля 2022 года пьяный фигурант вернулся домой и застал в постели жену и ее кавалера. Фигурант нанес сопернику резаные раны в кровати, а женщине удалось покинуть дом и добежать до местного магазина. Однако осужденный догнал супругу и расправился с ней. Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчину госпитализировали. Врачам не удалось его спасти.

Супруги были в браке около 10 лет, при этом женщина часто изменяла мужу, а тот злоупотреблял алкоголем. Известно, что в квартире в момент убийства находилась девочка-подросток, дочь погибшей, как рассказали жители поселка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточняет, что в этой семье отношения были сложные. «Супруги решили пожить раздельно, несмотря на то, что они воспитывали двоих детей — дочерей (одна из них совместный ребенок, а вторая — от первого брака жены). Глава семьи периодически навещал своих домашних. Так произошло и в день ЧП», — рассказал он.

Известно, что осужденный сказал, что не жалеет о случившемся.