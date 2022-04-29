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Россиянин вернулся из командировки и из ревности убил жену и ее любовника

На Урале мужчина вернулся из командировки, застал жену с любовником и из ревности убил их

Фото: СК РФ

На Урале житель поселка Бисерть раньше времени вернулся домой из командировки и из ревности убил 37-летнюю жену и ее любовника, которых застал в постели. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как рассказали очевидцы, фигурант зарезал соперника в кровати, а женщине удалось выбежать из дома и добежать до местного магазина.

«Поскольку это было раннее утро, он был закрыт. Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее», — цитирует слова местных жителей издание.

Супруги были в браке около 10 лет, при этом женщина часто изменяла мужу, а тот злоупотреблял алкоголем. Известно, что в квартире в момент убийства находилась девочка-подросток, которая, как рассказали жители поселка, была дочерью погибшей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье россиянин нашел жену у подруги, убил ее мужа и совершил суицид.

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Елизавета Новикова
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