В Японии сообщили о контактах с Китаем по ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Кисида: Япония проводит обмен мнениями с Китаем по ситуации вокруг Украины

Япония обменивается с Китаем мнениями о ситуации на Украине и продолжает настаивать на ответственном подходе к данному вопросу. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предложенный ранее КНР план политического урегулирования конфликта на Украине. По мнению японского премьера, в том, что касается мирных переговоров, необходимо в первую очередь учитывать мнение украинской стороны.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.