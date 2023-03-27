Премьер Кисида заявил, что Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине

Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как это важно для обеспечения энергетической безопасности. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости.

Как рассказал Кисида, во второй половине прошлого года Япония сократила импорт российской нефти на 90 процентов, а угля — на 60 процентов. Однако, согласно прогнозам, в дальнейшем будет расти спрос на сжиженный природный газ (СПГ). «Проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — констатировал премьер.

При этом Кисида подчеркнул, что по вопросам обеспечения энергией Япония находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом. А механизм осуществления антироссийских санкций, согласованный G7 в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых санкций.

В январе обозреватель Этьен Балмер в колонке для издания The Japan Times заявлял, что Токио испытывает опасения из-за возможности лишиться российского газа. Он обратил внимание, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в то время как японская сторона «осталась на месте».