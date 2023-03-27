Сообщение о тяжелой болезни Кадырова не нашло подтверждения

Информация издания Bild о тяжелой болезни Кадырова не нашла подтверждения

3 марта издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается, что глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен. Журналисты издания пишут, что у чеченского лидера проблемы с почками. Кроме того, как сообщается, Кадыров якобы принимает стимуляторы и другие таблетки, а также привез в Чечню врача из ОАЭ. Однако информация подтверждения не нашла.

В качестве аргументов Bild приводит тот факт, что Кадыров изменился внешне, а также отсутствовал на послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Однако, как отмечает «ФедералПресс», глава Чечни не присутствовал на послании и в 2021 году. В материале Bild не приводятся какие-либо доказательства, поэтому достоверность информации подтвердить проблематично.

О том, что Кадыров якобы болен, также писал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он отмечал, что глава Чечни носит на пальце странный медицинский прибор, но это оказался электронный счетчик молитв. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, и заверил, что абсолютно здоров.