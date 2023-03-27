В России предложили упростить продажу одного типа квартир

В России предложили упростить продажу купленных на маткапитал квартир

В Госдуму предложили внести законопроект, согласно которому в России упростят продажу одного типа квартир — тех, что были куплены с использованием материнского капитала. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

В случае одобрения законопроекта в стране разрешат родственникам меняться долями в недвижимости с возможностью продать ее, если она была куплена на материнский капитал.

«Смысл в том, чтобы разрешить родственный обмен долями. Если есть квартира, купленная на маткапитал, и там доля ребенка, и родители хотят продать эту квартиру и купить другую, опека говорит нет, но есть бабушка, сестра — они меняются долями, ребенку там выделяется доля, а родственнику здесь. И этот квартирный вопрос решается», — объяснила Буцкая.

Ранее среди городов-миллионников лучшим для покупки жилья с использованием материнского капитала назвали Челябинск. Вторую строчку рейтинга занял Волгоград, топ-3 списка замкнул Омск.