Актриса Екатерина Климова рассказала о домогательствах со стороны троих режиссеров

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова откровенно рассказала о домогательствах со стороны режиссеров. Об этом она сообщила в интервью Надежде Стрелец, доступном на ее YouTube-канале.

Артистка поведала, что за время своей творческой карьеры несколько раз сталкивалась с харассментом: «Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три... Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?».

Климова добавила, что в тот момент была уверена в том, что ее кинокарьера закончилась, и ее больше никогда не будут снимать. При этом актриса подчеркнула, что каждый имеет право на выбор.

Артистка также затронула тему обвиненного в домогательствах и насилии американского продюсера Харви Вайнштейна и актрис, которых подозревали в связях с кинематографистом ради получения ролей.

«Это двойные стандарты. Каждый человек — сам кузнец своего счастья. "Ты не получишь роль, если мне не дашь?" У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — поведала Климова.

В середине марта стало известно, что Харви Вайнштейну, отбывающему срок за сексуальные преступления, удалось избежать наказания по трем обвинениям в изнасиловании и домогательствах.