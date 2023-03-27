Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:15, 27 марта 2023Культура

Екатерина Климова рассказала о домогательствах со стороны троих режиссеров

Актриса Екатерина Климова рассказала о домогательствах со стороны троих режиссеров

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова откровенно рассказала о домогательствах со стороны режиссеров. Об этом она сообщила в интервью Надежде Стрелец, доступном на ее YouTube-канале.

Артистка поведала, что за время своей творческой карьеры несколько раз сталкивалась с харассментом: «Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три... Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?».

Климова добавила, что в тот момент была уверена в том, что ее кинокарьера закончилась, и ее больше никогда не будут снимать. При этом актриса подчеркнула, что каждый имеет право на выбор.

Артистка также затронула тему обвиненного в домогательствах и насилии американского продюсера Харви Вайнштейна и актрис, которых подозревали в связях с кинематографистом ради получения ролей.

«Это двойные стандарты. Каждый человек — сам кузнец своего счастья. "Ты не получишь роль, если мне не дашь?" У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — поведала Климова.

В середине марта стало известно, что Харви Вайнштейну, отбывающему срок за сексуальные преступления, удалось избежать наказания по трем обвинениям в изнасиловании и домогательствах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители
Россиянина изобличили в убийстве по кроссовку 51 размера
В Подмосковье частная скорая помощь отказалась везти в больницу больного ребенка
Екатерина Климова рассказала о домогательствах со стороны троих режиссеров
«Кулинарную лавку братьев Караваевых» купила топливная компания
Командующий сухопутными войсками ВСУ побывал на артемовском направлении
В Петербурге плавучий ресторан начал тонуть и попал на видео
Блогерша раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и запаха
Россиянин сел на пожизненный срок за нарколабораторию с тремя тоннами наркотиков
Пара похудела на 145 килограммов ради ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.