Харви Вайнштейну удалось избежать наказания по трем обвинениям в насилии

Харви Вайнштейну удалось избежать наказания по трем обвинениям в сексуальном насилии

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, отбывающему срок за сексуальные преступления, удалось избежать наказания по трем обвинениям в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает The Variety.

По данным издания, судья Лиза Лен отклонила три из семи обвинений, заявив о том, что кинематографист продолжит отбывать установленный ранее срок.

В 2020 году в результате первого судебного процесса, проходившего в Нью-Йорке, кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. А в феврале этого года Вайнштейн получил 16 дополнительных лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

Вынесенный приговор означает, что 70-летний продюсер проведет в заключении остаток жизни.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.