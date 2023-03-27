Российские силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ разведки боем и сбила 3 украинских БПЛА

Российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южно-донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов», — уточнил Гордеев. Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. В свою очередь, расчеты «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили украинские беспилотники «Валькирия» и «Фурия». На запорожском направлении еще одну «Фурию» поразил расчет ЗРК «Тор».

Ранее в Минобороны сообщили, что российским силам удалось уничтожить до 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Помимо этого, за сутки российским военнослужащим удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.