Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 27 марта 2023Бывший СССР

Российские силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ разведки боем и сбила 3 украинских БПЛА

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южно-донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов», — уточнил Гордеев. Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. В свою очередь, расчеты «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили украинские беспилотники «Валькирия» и «Фурия». На запорожском направлении еще одну «Фурию» поразил расчет ЗРК «Тор».

Ранее в Минобороны сообщили, что российским силам удалось уничтожить до 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Помимо этого, за сутки российским военнослужащим удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
Задержан подозреваемый в убийстве двух российских подростков 22 года назад
На Западе объяснили мотив визита премьера Японии на Украину
Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки
Названы полезные для печени продукты
В ЛНР заявили о серьезных потерях ВСУ в боях под Артемовском
Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину
Генерал США рассказал о подготовке к войне с Китаем
Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана
Россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.