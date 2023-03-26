Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили до 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

За последние сутки российским силам удалось уничтожить до 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на данном направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поразили подразделения противника. Отмечается, что цели были ликвидированы близ сел Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Помимо этого, за сутки российским военнослужащим удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.