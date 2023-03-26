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14:19, 26 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили до 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

За последние сутки российским силам удалось уничтожить до 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на данном направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поразили подразделения противника. Отмечается, что цели были ликвидированы близ сел Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Помимо этого, за сутки российским военнослужащим удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

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Варвара Кошечкина
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