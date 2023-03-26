Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
За последние сутки российским силам удалось уничтожить до 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на данном направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поразили подразделения противника. Отмечается, что цели были ликвидированы близ сел Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).
Помимо этого, за сутки российским военнослужащим удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.