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18:52, 27 марта 2023Россия

Метеоролог объяснил появление черного кольца над Строгино

Эксперт Терешонок: черный дым над Строгино может быть выбросом сажи из котельной

Фото: Bailey Littlejohn / Unsplash

Черное кольцо дыма могло появиться в небе над московским районом Строгино в результате выброса из котельной. Так произошедшее в беседе с РБК объяснил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Эксперт предположил, что в трубе газовой котельной скопилась сажа, в результате чего возник замеченный жителями города дым. При этом в ГУ МЧС изданию сообщили, что не получали такой информации.

Ранее жители Строгино увидели в небе над районом черное кольцо. В сети появилось видео, на котором оно поднимается в небе над жилыми домами и трассой.

«Известия» со ссылкой на источник писали, что такие явления возникают, когда дым из труб резко вырывается наружу, после чего он принимает форму петли или кольца.

Полина Матюхина
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