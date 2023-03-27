Метеоролог объяснил появление черного кольца над Строгино

Эксперт Терешонок: черный дым над Строгино может быть выбросом сажи из котельной

Черное кольцо дыма могло появиться в небе над московским районом Строгино в результате выброса из котельной. Так произошедшее в беседе с РБК объяснил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Эксперт предположил, что в трубе газовой котельной скопилась сажа, в результате чего возник замеченный жителями города дым. При этом в ГУ МЧС изданию сообщили, что не получали такой информации.

Ранее жители Строгино увидели в небе над районом черное кольцо. В сети появилось видео, на котором оно поднимается в небе над жилыми домами и трассой.

«Известия» со ссылкой на источник писали, что такие явления возникают, когда дым из труб резко вырывается наружу, после чего он принимает форму петли или кольца.