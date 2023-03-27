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07:22, 27 марта 2023Россия

В Крыму рассказали о потере стратегического положения США

Глава парламента Крыма Константинов: США не дает покоя потеря положения в Черном море

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что США потеряли стратегическое положение в Черном море, и теперь эта ситуация не дает им покоя. Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Они лишились очень серьезного стратегического положения. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя», — указал парламентарий.

Он отметил, что речь идет о военно-морской базе в Севастополе, которая почти была в руках Соединенных Штатов, а также влияния на все Причерноморье, Ближний Восток и Кавказ. Кроме того, Одесса находится в блокаде и не может использоваться Вашингтоном так, как он привык делать по всему миру.

Константинов добавил, что США отправляют в Черноморский регион беспилотники для сбора разведданных и следят за происходящим, поскольку внимание к этой теме никогда не утихало и усилилось в период специальной военной операции.

14 марта американский беспилотник упал в Черное море к западу от Крыма. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом. По данным Минобороны России, дрон начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

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Марина Совина
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