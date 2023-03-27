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11:44, 27 марта 2023Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара в апреле

Экономист Григорьев спрогнозировал колебания доллара в апреле в пределах 2-3 рублей

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Принципиальным образом курс доллара и евро в ближайшем будущем не изменится, однако возможны небольшие колебания валюты в сторону укрепления и ослабления, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

На курс валют в апреле, в основном, будут действовать два фактора, обозначил он. С одной стороны, очередной виток напряженности в отношениях России и Западом, который часто способствует укреплению доллара и евро. С другой стороны, проблемы в банковском секторе США и Западной Европы.

«Если напряженность будет подталкивать инвесторов ко вложению в доллары и евро, то проблемы в Западной Европе и США будут, наоборот, тормозить, поэтому будет некое неустойчивое состояние, доллар и евро может немножко расти, немножко снижаться, я думаю, в пределах 2-3 рублей», — поделился Григорьев.

В частности, если проблемы с First Republic Bank в США и Deutsche Bank в Западной Европе будут нарастать и их не удастся локализовать, потенциала для роста доллара и евро не будет, полагает экономист.

Курс доллара от TradingView

На момент публикации доллар на Московской бирже торгуется на уровне 76,5 рубля, евро — 82,3.

Ослабление рубля проходит на фоне американского банковского кризиса. Опасения относительно роста мировой экономики заставляют инвесторов пересматривать прогнозы по поводу спроса на нефть, что приводит к снижению котировок. Курс рубля, большей частью зависящий от объема доходов экспортеров, реагирует на сокращающийся поток валютной выручки.

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Екатерина Смирная
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