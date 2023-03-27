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08:44, 27 марта 2023Россия

Массово бежавших с места аварии на Кутузовском проспекте россиян сняли на видео

На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей, их пассажиры массово бежали

На Кутузовском проспекте произошла авария с несколькими автомобилями. На видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса, попало, как водитель и пассажиры машин массово сбежали с места ДТП.

На кадрах видно, как два автомобиля сталкиваются и останавливаются прямо на оживленном проспекте. Тогда из двух машин массово выбегают люди, около шести человек бегут друг за другом вдоль Кутузовского проспекта. Видеозапись заканчивается тем, что часть убегающих с места аварии людей скрывается за кадром.

По данным Дептранса, авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома №17. Из-за ДТП движение не было затруднено. В столичном главке МВД подтвердили факт побега части участников автопроисшествия, передает РИА Новости.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе в аварии погибли три человека, еще один пострадал. Тогда автомобиль с людьми врезался в столб.

Анастасия Шейкина
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Массово бежавших с места аварии на Кутузовском проспекте россиян сняли на видео
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