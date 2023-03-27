Синоптик спрогнозировал «барический лобзик» в Москве

Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о скачках давления на этой неделе

В Москве на неделе с понедельника, 27 марта, ожидается «барический лобзик». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть "барический лобзик" нас ждет на этой неделе», — предупредил Тишковец, подчеркнув, что самый значимый скачок давления в столице стоит ожидать с 29 на 30 марта.

Синоптик уточнил, что давление в понедельник, 27 марта, в Москве составит 736 миллиметров ртутного столба, 28 марта этот показатель повысится до 743, а 29 марта снова снизится до 737. 30 марта ожидается подъем давления до 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах — там температура воздуха будет выше нормы на 8-12 градусов.