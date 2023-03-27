Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 27 марта 2023Россия

Синоптик спрогнозировал «барический лобзик» в Москве

Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о скачках давления на этой неделе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве на неделе с понедельника, 27 марта, ожидается «барический лобзик». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть "барический лобзик" нас ждет на этой неделе», — предупредил Тишковец, подчеркнув, что самый значимый скачок давления в столице стоит ожидать с 29 на 30 марта.

Синоптик уточнил, что давление в понедельник, 27 марта, в Москве составит 736 миллиметров ртутного столба, 28 марта этот показатель повысится до 743, а 29 марта снова снизится до 737. 30 марта ожидается подъем давления до 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах — там температура воздуха будет выше нормы на 8-12 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
Песков обвинил спецслужбы в причастности к терактам на «Северных потоках»
В США обеспокоились из-за партнерства России и Китая
Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили
Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд
Иностранный банк столкнулся с необычной сложностью при уходе из России
В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению
Бородина сообщила о проблемах со здоровьем
В ЛНР рассказали о фиксации военных преступлений украинской армии
ВСУ обстреляли российское приграничное село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.