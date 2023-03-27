Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в нескольких регионах России

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Приволжском и Южном федеральных округах

В нескольких регионах России прогнозируется аномально теплая погода, там температура воздуха будет на 8-12 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Очень высокая температура прогнозируется в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах всю рабочую неделю. Аномалии будут достигать 8-12 градусов», — сказал метеоролог.

По его словам, в Астраханской области столбики термометров прогреется до плюс 22 градусов, В Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской и Оренбургской — до 17-19 градусов выше нуля.

Помимо этого, очень теплая погода в ближайшие дни прогнозируется в нескольких регионах Сибири. Так, по словам Вильфанда, в центре Красноярского края, в Салехарде, Уренгое, Омской, Томской и Новосибирской областях температура воздуха будет на 8-10 градусов выше нормы, К концу недели в Сибири заметно похолодает, сообщил синоптик, уточнив, что в Туре температура воздуха понизится на 15 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. По его словам, так как за зиму осадков выпало больше нормы, это стало препятствием для раннего наступления весны. Синоптик подчеркнул, что если бы не было снега, температура воздуха была примерно на три градуса выше.