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20:05, 27 марта 2023Из жизни

Водитель грузовика сыграл в лотерею во время обеденного перерыва и сорвал куш

В США водитель грузовика купил лотерейный билет на автостоянке и выиграл 50 тысяч долларов

Фото: Thái An / Unsplash

Водитель грузовика, проезжающий через штат Кентукки, США, решил сыграть в лотерею во время обеденного перерыва и разбогател. Об этом сообщает Lexington Herald-Leader.

Мужчина остановился на автостоянке Sparta Truck Stop в городе Спарта и увидел неподалеку рекламный баннер лотереи. «Я подумал: "Сегодня я чувствую себя довольно хорошо". Поэтому я снял деньги в банкомате и купил лотерейный билет», — рассказывает он.

Не успев стереть весь защитный слой с билета, водитель обнаружил, что выиграл 500 долларов (38 тысяч рублей). Он продолжил проверять билет и понял, что стал обладателем еще нескольких денежных призов. Мужчина сорвал куш в общей сложности в размере 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

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Победитель отметил, что был невероятно рад выигрышу. «Я надеялся выиграть всего 500 долларов, так что я не могу быть счастливее. Каждый раз, когда я думаю об этом, я не могу в это поверить», — признается мужчина.

После уплаты налогов выигрыш водителя составил более 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей). Победитель рассказал, что планирует потратить сумму на благоустройство дома. Отмечается, что автостоянка, на которой был куплен выигрышный билет, получит денежный бонус в размере 500 долларов.

Ранее сообщалось, что друзья Канады сорвали джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились одному из них в вещем сне 20-летней давности. Размер приза составил пять миллионов канадских долларов.

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Алиса Удовик
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