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14:22, 20 марта 2023Из жизни

Друзья выиграли 281 миллион рублей благодаря числам из сна 20-летней давности

CTV News: вещий cон принес друзьям из Канады пять миллионов долларов

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Reuters

Друзья из Оттавы, Канада, сорвали джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились одному из них в вещем сне 20-летней давности. Об этом сообщает CTV News.

Герман Уэлет и Марк Лафер уже более 20 лет вместе играют в лотерею. Друзья всегда вписывают в билет один и тот же набор чисел. «В 1990-х годах мне приснилось, что эти числа стали выигрышными. Я проснулся и записал их», — сказал Лафлер.

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В результате очередного розыгрыша числа из сна принесли мужчинам богатство. Размер приза составил пять миллионов канадских долларов (281,1 миллиона рублей). О победе в лотерее Лафлер узнал, когда смотрел телевизор. Он увидел результат розыгрыша на экране. «Я мгновенно вскочил от шока и подумал: "Надеюсь, Герман купил этот билет!"» — заявил он.
В это время Уэлет проверил свою электронную почту и увидел письмо от лотереи, в котором говорилось, что он выиграл крупный приз. «Я был поражен. Я написал Марку и сказал ему, что мы выиграли пять миллионов долларов», — рассказал мужчина.

Помимо основного джекпота, друзья выиграли 933 канадских доллара (52,4 тысячи рублей) благодаря дополнительным опциям в билете.

Часть своей доли от выигрыша Уэлет планирует потратить на путешествие по Европе, оставшиеся деньги инвестирует. Лафлер тоже собирается инвестировать полученные деньги, но сначала хочет купить автомобиль и съездить в Париж.

Ранее сообщалось, что 68-летний мужчина из Малайзии увидел ночной кошмар и благодаря ему стал миллионером, выиграв в лотерею. В страшном сне, который приснился пенсионеру, его ограбили преступники, но он увидел два числа — 1592 и 4412.

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Алиса Дмитриева
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