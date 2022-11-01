Ночной кошмар принес пенсионеру 296 миллионов рублей

The Sun Daily: мужчина взял из сна числа для игры в лотерею и выиграл 296 миллионов рублей

68-летний мужчина из Малайзии увидел ночной кошмар и благодаря ему стал миллионером, выиграв в лотерею. Об этом сообщает The Sun Daily.

В страшном сне, который приснился пенсионеру, его ограбили преступники. Однако в этом же кошмаре он увидел два числа — 1592 и 4412. Мужчина решил использовать их для игры в лотерею и купил билеты сразу трех тиражей. Это решение принесло ему 22,8 миллиона малайзийских ринггитов (296 миллионов рублей).

Пенсионер был шокирован: он был уверен, что ночной кошмар должен был стать предвестником потери, а не щедрого вознаграждения. Он забрал свой выигрыш только через неделю, так как хотел разделить радость со своими детьми и ждал их прибытия в Малайзию. Мужчина планирует отдать детям часть призовых денег, надеясь, что они смогут правильно ими распорядиться.

Ранее сообщалось, что житель Канады второй раз за 13 месяцев сорвал джекпот в лотерею. В августе 2021 года он сорвал джекпот в размере миллиона канадских долларов (45,3 миллиона рублей), а затем вновь принял участие в розыгрыше и снова стал победителем.

