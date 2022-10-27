Мужчина второй раз за 13 месяцев выиграл в лотерею 45 миллионов рублей

UPI: мужчина выиграл в лотерею крупную сумму второй раз за 13 месяцев

Житель канадского города Милтон, провинция Онтарио, второй раз за 13 месяцев сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В августе 2021 года Антуан Беини выиграл в лотерею миллион канадских долларов (45,3 миллиона рублей). Спустя 13 месяцев мужчина вновь принял участие в розыгрыше и вновь получил крупную сумму.

В штаб-квартире лотереи сообщили, что канадец приобрел билет в мини-маркете. Беини был крайне удивлен, когда узнал, что вновь выиграл миллион канадских долларов (45,3 миллиона рублей). «Я не мог поверить в это. Я подумал: "Опять?" Это шокировало меня даже больше, чем первый выигрыш», — сказал мужчина. Он сразу рассказал о выигрыше жене, она была счастлива.

По словам канадца, выигрыш поможет ему позаботиться о своей семье. «Хочу быть уверен, что следующее поколение моей семьи будет жить комфортно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей) благодаря участию в другом розыгрыше. Победитель лотереи пока не решил, каким образом он распорядится полученными деньгами.