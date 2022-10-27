Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:02, 27 октября 2022Из жизни

Мужчина второй раз за 13 месяцев выиграл в лотерею 45 миллионов рублей

UPI: мужчина выиграл в лотерею крупную сумму второй раз за 13 месяцев

Фото: Globallookpress.com

Житель канадского города Милтон, провинция Онтарио, второй раз за 13 месяцев сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В августе 2021 года Антуан Беини выиграл в лотерею миллион канадских долларов (45,3 миллиона рублей). Спустя 13 месяцев мужчина вновь принял участие в розыгрыше и вновь получил крупную сумму.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

В штаб-квартире лотереи сообщили, что канадец приобрел билет в мини-маркете. Беини был крайне удивлен, когда узнал, что вновь выиграл миллион канадских долларов (45,3 миллиона рублей). «Я не мог поверить в это. Я подумал: "Опять?" Это шокировало меня даже больше, чем первый выигрыш», — сказал мужчина. Он сразу рассказал о выигрыше жене, она была счастлива.

По словам канадца, выигрыш поможет ему позаботиться о своей семье. «Хочу быть уверен, что следующее поколение моей семьи будет жить комфортно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей) благодаря участию в другом розыгрыше. Победитель лотереи пока не решил, каким образом он распорядится полученными деньгами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
Два гола российских игроков помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Малышева назвала опасную для слуха группу препаратов
Россиянка получила срок за забитую до смерти куском дерева подругу
В США задумали смягчить потолок цен на российскую нефть
Неизвестный ударил ножом российскую пенсионерку и отнял у нее кошелек в подъезде
Десять россиян отравились хлором в бассейне
Москвичи поделились воспоминаниями о маргинальном прошлом одного района
Назван лидирующий по выдаче льготной IT-ипотеки регион России
Блогерша показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.