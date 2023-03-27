Литва захотела новых санкций против России из-за размещения оружия в Белоруссии

Литва призовет ввести санкции против РФ из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило о намерении призвать к введению новых санкций против России из-за планов Москвы по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Литва вместе с евроатлантическими партнерами обсудит, как реагировать на эти милитаристские планы России и Белоруссии. В качестве одной из мер Литва призовет ввести новые санкции», — говорится в сообщении. Литовские власти назвали намерения Москвы и Минска «еще одной попыткой угрозы своим соседям и всему европейскому континенту».

2 марта президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).