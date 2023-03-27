Обнаружена партия наркотиков с портретами мафиози коза ностра

На Сицилии обнаружен тайник с крупной партией наркотиков с потретами коза ностра

Итальянская полиция нашла крупную партию наркотиков на Сицилии. Как сообщает CBS News, упаковки с кокаином и марихуаной были украшены портретами известных мафиози.

Тайник с наркотиками был обнаружен на складе в Марсале. Вместе с запрещенными веществами карабинеры нашли упаковочную машину, электронные весы и инструменты для обработки сырья. Рядом со складом был задержан 28-летний мужчина, у которого при себе было 50 граммов кокаина. Общая стоимость найденных наркотиков оценивается в 215 тысяч долларов.

По всей видимости, на складе происходила формовка и упаковка наркотиков. На готовые брикеты были наклеены этикетки с лицами легендарных мафиози из клана «Коза Ностра» — Маттео Мессины Денаро и Сальваторе «Тото» Риина. По крайней мере один брикет был украшен фотографией героя Аль Пачино из культового фильма «Крестный отец».

Риина был «боссом боссов» сицилийской мафии, он умер в 2017 году. Мафиози получил несколько приговоров с пожизненным заключением. Суд доказал, что он стоял за организацией убийств государственных обвинителей и полицейских, которые пытались прекратить деятельность коза ностры, сицилийского преступного синдиката, изображенного в фильме «Крестный отец».

Мессина Денаро был самым разыскиваемым итальянским преступником до своей поимки в январе 2023 года. Еще до ареста его приговорили к пожизненному заключению за убийство прокуроров Фальконе и Борселлино в 1992 году. Его также признали виновным в 12 других смертях, включая убийство сына перебежчика, тело которого растворили в кислоте после удушения. Арест Денаро маркировал конец эпохи «Коза Ностры», как считают итальянские власти.

Ранее сообщалось о золоте венесуэльского наркокартеля, которое нашли в аэропорту Хитроу. Правоохранители изъяли слитки весом более 200 килограммов.