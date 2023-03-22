Найдены слитки золота наркокартелей стоимостью 380 миллионов рублей

Daily Mirror: в багажном отсеке самолета в Хитроу нашли 100 кг золота наркокартелей

В британском аэропорту Хитроу таможенники нашли и изъяли слитки золота общей стоимостью свыше четырех миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов рублей). Как сообщает издание Daily Mirror, правоохранители подозревают, что золото принадлежит южноамериканским кокаиновым наркокартелям.

Изъятое золото весом почти 100 килограммов было передано британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (НАБП). Помимо стандартных прямоугольных слитков в грузе имелись слитки в виде цилиндров и даже сердец.

Согласно транспортным документам, золото доставили в Швейцарию через Кайманские острова, а затем отправили в Лондон. Слитки находились в багажном отсеке самолета, прибывшего с островов в июле 2019 года. На Кайманские острова груз доставил частный самолет.

НАБП начало совместное расследование с властями Кайманских островов и надеется доказать, что груз сопровождали поддельные документы. С их помощью преступники пытались скрыть, что слитки были отправлены из Венесуэлы и что те, кто участвовал в их транспортировке, имеют связи с организованной преступностью.

Преступников привлекает золото как удобный способ транспортировки денег, вырученных от продажи наркотиков. Крупные суммы можно перевозить в сравнительно небольших объемах. Наше расследование позволило установить связи между грузом и южноамериканскими наркокартелями. Благодаря сотрудничеству с нашими заокеанскими партнерами мы смогли предотвратить доставку груза в финальный пункт назначения Энди Нойс офицер НАБП

Британские правоохранители считают, что успешная операция по изъятию золота нарушила логистические цепочки наркоторговцев и предотвратила финансовые вливания в европейские преступные группировки.

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