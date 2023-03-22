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02:00, 22 марта 2023Из жизни

Женщина соблазнила наркобосса и сдала его полиции после убийства мужа

El Universal: колумбийка соблазнила наркобосса и отомстила за убийство мужа

Фото: melhijad / Shutterstock / Fotodom

Колумбийка, потерявшая мужа из-за местного наркобосса, отомстила за его смерть. Как сообщает El Universal, женщина соблазнила опасного преступника и сдала его полиции.

Рубен Дарио Вилориа Барриос, живший в Сьенага-де-Оро, изображал из себя респектабельного коммерсанта. Большинство из тех, кто его знал, описывали мужчину как добропорядочного человека и христианина. В действительности Барриос жил двойной жизнью: он руководил преступной группировкой Clan del Golfo и в криминальных кругах был известен под именем Хуанчо. Барриос обеспечивал транспортировку крупных партий наркотиков в другие страны, в том числе в США, организовывал убийства конкурентов и бывших партнеров, а также занимался незаконной торговлей оружием и боеприпасами.

Хуанчо был очень осторожен и сам открыто не участвовал в преступной деятельности. Его стали подозревать в связях с бандой еще в 2020 году: тогда он впервые попал под стражу, но полиция не смогла доказать его вину. После этого он практически пропал с радаров и даже перестал пользоваться электронной почтой и соцсетями.

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Жена одного из мужчин, убийство которого заказал Хуанчо, знала о его истинных занятиях. Оплакав супруга, женщина внедрилась в круг общения Хуанчо и постепенно добилась того, что наркоторговец влюбился в нее. Вскоре Барриос стал доверять ей настолько, что начал делиться подробностями управления своей криминальной империей.

Оставаясь его любовницей, женщина в течение трех месяцев передавала полиции информацию о деятельности Clan del Golfo и роли Хуанчо в управлении группировкой. Именно это позволило возбудить против Барриоса уголовное дело.

Колумбийка помогла организовать и арест Хуанчо, сообщив властям, где и в какое время у него будет встреча с другими участниками банды, и условившись встретиться с ним недалеко от этого места. В ходе операции «Корона» с участием спецназа и национальной полиции Барриос был арестован и теперь ждет суда.

Барриоса подозревают в организации более шести убийств в Колумбии, при этом два из них — убийства полицейских. Согласно полученным данным, он был ответственен за траффикинг более полутора тонн кокаина за границу ежемесячно. В связи с наркоторговлей прокурор уже запросил для него 22 года лишения свободы.

Ранее сообщалось о наркотороговце из Ливерпуля, который попал за решетку из-за фотографий таксы. Мужчина разослал своим контактам в зашифрованном чате фото собаки своей возлюбленной, фото той же таксы потом нашли в фотоальбоме в доме его бабушки.

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Антонина Черташ
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