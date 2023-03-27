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18:24, 27 марта 2023Мир

Неизвестный попытался проникнуть в квартиру Шольца

Неизвестный попытался проникнуть в квартиру канцлера ФРГ Шольца, его спугнули

Фото: Johanna Geron / Reuters

Неизвестный попытался проникнуть в квартиру канцлера ФРГ Олафа Шольца в Потсдаме, однако его заметили, и злоумышленник был вынужден скрыться. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Spiegel.

Как рассказали изданию в органах безопасности, одетый толстовку с капюшоном грабитель в хэллоуинской маске проник в здание в центре города, где проживает Шольц. Канцлера в тот момент не было дома. Источники заявили Spiegel, что незнакомца заметили, когда он пытался проникнуть в квартиру канцлера. После обнаружения злоумышленник сбежал.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый объявлен в розыск.

Как уточняет Spiegel, канцлер ФРГ с женой Бриттой Эрнст переехали в эту квартиру в 2021 году. Причиной послужили кражи со взломом в их предыдущем месте жительства.

Ранее стало известно, что соседи Шольца периодически находят в мусорном контейнере или рядом с ним важные, а иногда и секретные документы. В частности, вскоре после саммита G7 в мусоре нашли бумагу с фотографиями и краткими профилями глав государств и правительств.

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Алина Гончарова
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