Юрист оценил выгодность увольнения перед майскими праздниками

Юрист Южалин: нельзя сказать однозначно, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» оценил выгоду увольнения перед майскими праздниками. По его словам, об этом нельзя сказать однозначно.

Эксперт напомнил, что в 2023 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая, три и четыре дня. Всего в месяце будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

Южалин пояснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее увольняться, однако в мае разница в рабочих часах окажется не слишком существенной.

С одной стороны, увольняться в мае невыгодно из-за дополнительных выходных, которые влияют на стоимость рабочего времени, отработав меньше можно получить обычную зарплату, отметил юрист. С другой — разница в стоимости рабочего дня будет невелика из-за общего количества рабочих дней.

Таким образом, решение об увольнении перед майскими праздниками работник должен принимать самостоятельно, резюмировал Южалин.

Ранее в марте аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали долю россиян, которые собираются уволиться в ближайшее время. Половина участников опроса уверена, что сейчас неподходящее время для поиска новой работы, однако треть (33 процента), наоборот, заявили, что готовятся к увольнению этой весной.