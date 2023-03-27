Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:30, 27 марта 2023Экономика

Юрист оценил выгодность увольнения перед майскими праздниками

Юрист Южалин: нельзя сказать однозначно, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками

Фото: Unsplash.com

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» оценил выгоду увольнения перед майскими праздниками. По его словам, об этом нельзя сказать однозначно.

Эксперт напомнил, что в 2023 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая, три и четыре дня. Всего в месяце будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

Южалин пояснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее увольняться, однако в мае разница в рабочих часах окажется не слишком существенной.

С одной стороны, увольняться в мае невыгодно из-за дополнительных выходных, которые влияют на стоимость рабочего времени, отработав меньше можно получить обычную зарплату, отметил юрист. С другой — разница в стоимости рабочего дня будет невелика из-за общего количества рабочих дней.

Таким образом, решение об увольнении перед майскими праздниками работник должен принимать самостоятельно, резюмировал Южалин.

Ранее в марте аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали долю россиян, которые собираются уволиться в ближайшее время. Половина участников опроса уверена, что сейчас неподходящее время для поиска новой работы, однако треть (33 процента), наоборот, заявили, что готовятся к увольнению этой весной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
Западные книги останутся на прилавках российских магазинов
Названа разрушительная для Европы долгосрочная проблема
Назван адрес необычного спортзала в Москве
Разработан предотвращающий гибель пчел робот-улей
Юрист оценил выгодность увольнения перед майскими праздниками
В МИД России порассуждали о возможном «апокалипсисе» из-за санкций
Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
Обещавшему помочь с УДО за взятку экс-помощнику прокурора вынесли приговор
Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.