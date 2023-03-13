Названа доля собирающихся уволиться россиян

«Зарплата.ру»: треть россиян сообщили о желании уволиться в ближайшее время

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали долю россиян, которые собираются уволиться в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Половина участников опроса уверена, что сейчас неподходящее время для поиска новой работы, однако треть (33 процента), наоборот, заявили, что готовятся к увольнению этой весной. Несмотря на желание сменить работу, большинство (49 процентов) скептически оценивают шансы отыскать новое место сейчас, еще 5 процентов считают, что рассчитывать на удачную смену работы не стоит до осени, когда появляется самый большой выбор вакансий.

Самой устойчивой и перспективной, по мнению респондентов, в настоящее время с большим отрывом считается ИТ (38 процентов), далее следуют медицина и фармация (10 процентов), энергетика и добыча (9 процентов) и промышленность (7 процентов). В опросе приняли участие 2100 россиян от 25 до 55 лет, он проводился с 28 февраля по 10 марта.

Ранее стало известно, что на российском рынке труда возник дефицит соискателей. В конце 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель рекордный с 2005 года.

Аналитики сообщали, что этому могли способствовать несколько факторов: снятие ограничений по COVID-19, а также уход с рынка ряда брендов и приход на их место новых компаний.