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04:02, 4 марта 2023Россия

На российском рынке труда зафиксировали дефицит соискателей

«Известия»: на рынке труда зафиксировали рекордный с 2005 года дефицит соискателей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На российском рынке труда зафиксировали дефицит соискателей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в конце 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель рекордный с 2005 года.

Аналитики отмечают, что этому могли способствовать несколько факторов: снятие ограничений по COVID-19, а также уход с рынка ряда брендов и приход на их место новых компаний.

«Крупные иностранные компании, прекратившие деятельность в России, предложили увольняемым работникам внушительные компенсации — в пределах 6–12 годовых окладов. Поэтому многие решили не торопиться с поиском работы, имея «подушку безопасности», — подчеркнули в статье.

Ранее большинство россиян пожаловались, что испытывают на работе стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди пяти тысяч респондентов.

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Юлия Мискевич
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