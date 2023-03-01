Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:24, 1 марта 2023Забота о себе

Россияне пожаловались на стресс во время работы

«Ъ»: 36% процентов россиян испытывают стресс на работе из-за накопленной усталости

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Большинство россиян пожаловались, что испытывают на работе стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди пяти тысяч респондентов, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, 30 процентов опрошенных оценивают свой рабочий стресс на четыре балла, 29 процентов — на три балла (по пятибалльной шкале). Каждый четвертый отметил, что стресс-факторы на работе практически отсутствуют —11 процентов уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12 процентов говорят о редком напряжении.

На накопленную усталость посетовали 36 процентов респондентов. 21 процент опрошенных подчеркнули, что большой стресс также вызывают сплетни и конфликты, 19 процентов среди серьезных негативных факторов указывают общение с руководством, еще 18 процентов — трудный график и долгую дорогу до работы.

Ранее диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Так, специалист рассказала, что стресс является причиной нарушения пищевого поведения и повышенной тяги к высококалорийным продуктам.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 марта
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Exxon на миллиарды рублей
Россияне пожаловались на стресс во время работы
В России снизилась скорость мобильного интернета
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч
42 года искавший дочь мужчина умер за пять дней до обнаружения ее останков
Вучич рассказал о признании представителей Запада об Украине
В Белоруссии задержали 200 подростков из нашумевшей группировки
Власти российского города прокомментировали сообщения о громких звуках
Российские военные применили САУ «Гвоздика» для уничтожения огневой позиции ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.