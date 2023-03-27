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19:33, 27 марта 2023Силовые структуры

Мигранта отправили в СИЗО за интимную переписку с 13-летней россиянкой

В Новосибирске арестовали до 22 мая мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Новосибирске суд арестовал мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает MK.RU.

Иностранец будет находиться в СИЗО до 22 мая.

По данным издания, фигурант отправлял школьнице непристойные фотографии и совращал ее. Отмечается, что потерпевшая не была знакома ранее с обвиняемым. Предположительно, он нашел ее аккаунт в интернете и решил написать.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Мужчина не признает вину и уверяет, что не знал о возрасте девочки из-за непонимания русского языка.

Ранее стало известно, что в Магаданской области суд приговорил 35-летнего местного жителя, который домогался 13-летней падчерицы, к 17 годам колонии строгого режима.

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Екатерина Власова
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