Бездомная собака напала на российскую школьницу

В Саратове бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу

В Саратове бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 25 марта в 3-м Дивном проезде. По предварительным данным, животное покусало девочку. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали у нее раны на голени и руках.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в другом российском городе — Астрахани — на парковке нашли тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. По факту случившегося следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.