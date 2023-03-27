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17:29, 27 марта 2023Россия

Бездомная собака напала на российскую школьницу

В Саратове бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Саратове бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 25 марта в 3-м Дивном проезде. По предварительным данным, животное покусало девочку. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали у нее раны на голени и руках.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в другом российском городе — Астрахани — на парковке нашли тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. По факту случившегося следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Евгения Куликова
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