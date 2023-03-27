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12:43, 27 марта 2023Россия

В российском городе за 10 дней нашли тела двух погибших со следами от укусов

В Астрахани за 10 дней нашли тела двух погибших со следами от укусов собак

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Астрахани за последние 10 дней нашли тела двух погибших со следами от укусов собак. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает РИА Новости.

Утром 26 марта на парковке в Советском районе российского города обнаружили тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. По факту случившегося следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

18 марта в этом же районе Астрахани нашли погибшим 53-летнего мужчину. Характер травм также позволил предположить, что его покусали бездомные собаки.

22 марта стая бродячих собак напала на возвращавшегося домой с занятий школьника в Челябинской области. Животные разорвали на мальчике куртку и рюкзак и укусили его за руку.

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Евгения Куликова
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