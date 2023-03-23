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13:11, 23 марта 2023Россия

На российского школьника напала стая бродячих собак

В Челябинской области стая бродячих собак напала на школьника, его спасла прохожая

Фото: Mark Carlo Allones / Unsplash

В Челябинской области стая бродячих собак напала на возвращавшегося домой с занятий школьника. Об этом сообщается в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала мать пострадавшего мальчика. «Собаки с бирками — собственность города, у моего ребенка сильный стресс, испугался, плюс травма, не очень сильная, но все же», — сообщила россиянка.

По ее словам, животные успели разорвать на мальчике куртку и рюкзак и укусить его за руку. Школьника спасла прохожая: она услышала крики и разогнала свору.

В администрации города сообщили, что отправят по указанному адресу службу, которая должна поймать агрессивных животных.

Ранее стало известно, что стая собак набросилась на девочку, которая стояла на автобусной остановке около школы в Баргузинском районе Бурятии.

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Евгения Куликова
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