В России назвали цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Депутат Новиков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии превентивной мерой

Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии призвано защитить государства от растущих угроз со стороны НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«У России и Белоруссии Союзное государство. Стороны изначально, еще на стадии первых шагов по его формированию, определяли контуры дальнейшего сотрудничества и укрепления. Это и экономическая сфера, законодательная, образование, и, конечно, то же касается и структуры безопасности, ведь очевидно, что за последние годы число вызовов и угроз безопасности для наших стран увеличилось», — сказал Новиков.

В частности, депутат указал на такие, по его мнению, угрозы, как продолжающаяся активность НАТО, попытки совершения госпереворота в Белоруссии, санкционное давление на Россию и другие недружественные действия, противостоять которым можно только совместными усилиями.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано обеспечить безопасность. Эти виды вооружений представляют угрозу не для всех стран НАТО: даже при самом неблагоприятном сценарии они не затронут территории таких государств, как Франция, Германия. Но некоторые другие страны блока, безусловно, могут стать объектом ответной атаки Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры на аналогичный шаг. Он также добавил, что его размещение в Белоруссии является превентивной мерой, направленной именно на предотвращение войны. Поскольку лучшая защита от открытого конфликта, по словам депутата, — это способность страны себя защитить.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).