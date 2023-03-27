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15:36, 27 марта 2023Среда обитания

В Минстрое высказались о льготной ипотеке для чиновников

Замглавы Минстроя Стасишин: программа льготной ипотеки для чиновников не разрабатывается
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Замглавы Минстроя Никита Стасишин высказался по поводу льготной ипотеки для чиновников, отметив, что ему неизвестно о разработке подобной программы. Его слова передает РИА Новости.

«Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновников, строителей или работников ЖКХ», — заявил Стасишин.

Он подчеркнул, что в стране существуют другие категории граждан, которые больше нуждаются в расширении льготных программ. «Это молодые и многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, работники оборонно-промышленного комплекса. Мы рассмотрим расширение с учетом приоритизации этих граждан, но точно не чиновников», — уточнил замглавы министерства.

Об инициативе запустить в России льготную ипотеку для чиновников стало известно ранее. Эксперимент с выдачей госкредитов на недвижимость, как пояснили в Минфине, должен побудить чиновников к более эффективной работе.

Нина Ташевская
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