Известный участник КВН рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры

Комик Городницкий рассказал, что в начале карьеры в КВН просил у матери деньги на реквизит

Известный российский комик, участник КВН Евгений Городницкий рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры в «Клубе веселых и находчивых». Воспоминаниями он поделился в интервью, доступном на Rutube-канале Московского авиационного института (МАИ).

25-летний юморист отметил, что в КВН стал играть в 2008 году. «Я ел "Дошираки" на сборах, у нас не было денег. Я такой: "Мама, дай денег на реквизит". [Она отвечала:] "Какой реквизит? У тебя завтра математика"», — рассказал он.

Городницкий начал участвовать в КВН в школьные годы в родном Комсомольске-на-Амуре. Неоднократно становился чемпионом лиг различного уровня. В настоящий момент играет в составе команды КВН «Сборная МАИ». Также снимался в телепроектах «Comedy Баттл» и «Импровизация. Команды».

Ранее стало известно, что Городницкий рассказал об особенности создания шоу «Comedy Баттл», в котором он дважды доходил до финала. Комик раскрыл, что распорядок съемок оказался для него серьезной проблемой.