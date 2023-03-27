В российском парке во время стрельбы ранили 21-летнюю девушку

В Новосибирске 21-летней девушке прострелили ногу в парке отдыха, ей грозит ампутация

В Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке отдыха «Звезда». Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 27 марта возле кафе. Там начался конфликт, и потерпевшей прострелили ногу. Сейчас она находится в больнице. Медики отмечают, что ей грозит ампутация ноги.

Также в больницу поступил 44-летний мужчина. У него сотрясение мозга. Силовики предполагают, что именно он стрелял в россиянку. На месте происшествия изъяты гильзы и предмет, похожий на оружие.

Ранее стало известно, что в Махачкале пострадал человек в результате драки со стрельбой группы мужчин.