Один человек пострадал в результате драки со стрельбой в российском городе

SHOT: в Махачкале в результате драки со стрельбой среди группы мужчин пострадал человек

В Махачкале произошла драка со стрельбой, один человек пострадал в результате происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Потасовка среди группы мужчин случилась на улице Джержинского. В какой-то момент прозвучали выстрелы. На место происшествия выехали сразу шесть нарядов полиции, но стрелявшим удалось скрыться. Раненого молодого человека увезли на неизвестном автомобиле. Сейчас участников драки продолжает искать полиция российского города.

25 января в Махачкале объявили план «Перехват» из-за неизвестного мужчины, гулявшего по городу с дробовиком. По данным полиции, в дежурную часть обратились очевидцы, которые рассказали, что вооруженный человек ходит по проспекту Расула Гамзатова, направляет дробовик на прохожих и стреляет в воздух. Позже выяснилось, что стрелком оказался 35-летний житель села Ингиши Мурад Абдулкадыров.

Уточнялось, что мужчина ранее он не был судим. В результате инцидента пострадали два человека. Причиной произошедшего стал его конфликт с мужчинами.