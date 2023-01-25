Опубликовано видео с места стрельбы по прохожим в Махачкале

В сети появилось видео с места стрельбы мужчины с дробовиком по прохожим в Махачкале

В сети появилось видео с места стрельбы 35-летнего жителя села Ингиши Мурада Абдулкадырова по прохожим в Махачкале. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны служебные автомобили полиции, следы крови на асфальте, а также машины с повреждениями от выстрелов.

Как сообщалось ранее, Абдулкадыров открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова и ранил двоих человек. Причиной произошедшего стал его конфликт с мужчинами.

Первого пострадавшего, 35-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Второго, возраст которого уточняется, доставили в больницу с переломом челюсти.

Сейчас в городе введен план «Перехват». Правоохранители принимают меры к задержанию стрелявшего.