Ранившим двоих человек в Махачкале мужчиной с дробовиком оказался житель села Ингиши

Стала известна личность устроившего стрельбу в Махачкале мужчины с дробовиком — им оказался 35-летний житель села Ингиши Мурад Абдулкадыров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что ранее он не был судим. По данным полиции, мужчина открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова и ранил двоих человек.

Первого пострадавшего, 35-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Второго, возраст которого уточняется, доставили в больницу с переломом челюсти.

Сейчас в городе введен план «Перехват». Правоохранители принимают меры к задержанию стрелявшего.