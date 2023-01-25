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17:08, 25 января 2023Силовые структуры

Стала известна личность устроившего стрельбу в Махачкале мужчины

Ранившим двоих человек в Махачкале мужчиной с дробовиком оказался житель села Ингиши

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стала известна личность устроившего стрельбу в Махачкале мужчины с дробовиком — им оказался 35-летний житель села Ингиши Мурад Абдулкадыров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что ранее он не был судим. По данным полиции, мужчина открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова и ранил двоих человек.

Первого пострадавшего, 35-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Второго, возраст которого уточняется, доставили в больницу с переломом челюсти.

Сейчас в городе введен план «Перехват». Правоохранители принимают меры к задержанию стрелявшего.

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Елизавета Новикова
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