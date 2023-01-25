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16:57, 25 января 2023Силовые структуры

Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале

В Махачкале два человека пострадали в результате устроенной мужчиной с дробовиком стрельбы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Махачкале два человека пострадали в результате стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина с дробовиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике Дагестан.

Первого пострадавшего, 35-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями грудной клетки, правой голени и левого бедра. Второго, возраст которого уточняется, доставили в больницу с переломом челюсти.

Днем в городе объявили план «Перехват» после обращения в полицию очевидцев, которые рассказали, что по проспекту Расула Гамзатова ходит вооруженный дробовиком неизвестный, направляет оружие на людей и стреляет в воздух. По данным полиции, мужчина достал дробовик после того, как у него возник конфликт с прохожими.

Правоохранители установили личность стрелявшего, в настоящее время они принимают меры к его задержанию.

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Елизавета Новикова
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