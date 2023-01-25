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15:59, 25 января 2023Силовые структуры

В Махачкале ввели план «Перехват» из-за гулявшего по городу мужчины с дробовиком

В Махачкале объявили план «Перехват» из-за гулявшего по городу неизвестного с дробовиком

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Махачкале объявили план «Перехват» из-за неизвестного мужчины, гулявшего по городу с дробовиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике Дагестан.

По данным полиции, примерно в 15:10 в дежурную часть обратились очевидцы, которые рассказали, что вооруженный человек ходит по проспекту Расула Гамзатова, направляет дробовик на прохожих и стреляет в воздух.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местоположение нарушителя. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта перед светофором.

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Елизавета Новикова
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